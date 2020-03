Notizie Milan – Clamoroso, Elliott potrebbe licenziare Boban

MILANO – L’intervista rilasciata da Boban, nei giorni scorsi, alla Gazzetta dello Sport, non sarebbe andata giù alla proprietà del Milan. Il dirigente croato aveva attaccato l’operato di Gazidis, uomo scelto da Elliott, e il fondo d’investimento statunitense starebbe, addirittura, pensando al licenziamento. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che avrebbe aggiunto anche la motivazione del procedimento: la giusta causa. In serata è previsto un incontro tra le parti e non è da escludere nessuno scenario. Con Boban che potrebbe venir allontanato dalla società rossonera immediatamente oppure in estate, per non turbare ulteriormente l’ambiente.

