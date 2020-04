Notizie Milan – Certo l’addio di Biglia a fine stagione

MILANO – Il contratto di Lucas Biglia è prossimo alla scadenza, ma il Milan ha deciso: non verrà offerto il rinnovo e sarà quindi libero a parametro zero. L’ex centrocampista della Lazio ha fatto grande fatica ad imporsi in rossonero, spesso è stato fermato dagli infortuni e la nuova politica societaria, avanzata da Gazidis, rosa giovane e tetto ai salari, non hanno giocato a suo favore. Tutto sembra essere già deciso, anzi l’addio di Biglia pare una certezza. Troppi i 6,5 milioni di euro a stagione, lordi, per tenerlo in rosa. Il futuro dell’argentino però potrebbe essere ancora in Italia, qualche società di Serie A ci sta pensando, soprattutto in virtù della sua grande esperienza, ma non è da escludere un ritorno in patria.

