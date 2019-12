Notizie Milan – C’è anche un club di Premier sulla tracce di Rodriguez

MILANO – Ricardo Rodriguez potrebbe salutare i rossoneri durante la prossima sessione di mercato. Sulla tracce del difensore elvetico ci sono diverse squadre, tra cui il Napoli, il Fenerbahce e adesso anche il Watford. Il club inglese ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sembra pronto ad assicurarsi le prestazioni dello svizzero. I rossoneri per il momento non cambiano idea però: il calciatore partirà soltanto a titolo definitivo. L’obiettivo è quello di monetizzare il più possibile dalla sua cessione, in modo da finanziare i prossimi colpi di mercato, in entrata, del Diavolo. La notizia dell’interesse del Watford è stata riportata da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, esperto di calciomercato.