Notizie Milan – Castillejo vuole restare a lungo in rossonero

MILANO – Castillejo si è preso il Milan e il Milan è entrato nel cuore del calciatore. Lo spagnolo sotto la gestione Pioli ha finalmente trovato continuità e le sue prestazioni gli hanno concesso le luci della ribalta. Eppure durante l’ultima finestra invernale di mercato poteva partire, tornare nella Liga, tra le fila dell’Espanyol. Cosa che non è accaduta perché l’ex Villarreal voleva riuscire ad affermarsi con la maglia rossonera, aveva intenzione di diventare una pedina fondamentale del Diavolo. Missione riuscita. Adesso è imprescindibile nello scacchiere tattico di questo Milan, lo testimonia anche la scelta fatta per rimpiazzare il partente Suso, sul mercato: Alexis Saelemaekers. Castillejo si è preso il Milan e la sua intenzione è quella di non fermarsi più in maglia rossonera.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live