Notizie Milan – Castillejo: “Ibra è sempre il primo ad arrivare a Milanello”

MILANO – Samu Castillejo, calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic. ecco le sue parole sullo svedese.

: «Parliamo di un giocatore di 38 anni, ma ieri è arrivato per primo a Milanello, per il lavoro di recupero. Non solo ieri, però, è sempre il primo ad arrivare, è molto esigente. Anche in campo, ti spinge a dare tutto. Se sbagli un passaggio te lo dice, è un campione. Se uno come lui fa queste io che sono Samu Castillejo perchè non dovrei farlo? E’ un vero leader, non vuole soltanto segnare, vuole far vincere la squadra, Ibra è fatto così»