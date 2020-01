Notizie Milan – Castillejo ammonito per l’esultanza del 3-2

MILANO – Il Milan conquista i tre punti, dopo la vittoria nella scorsa giornata contro il Cagliari, in casa con L’Udinese. I rossoneri s’impongono 3-2 grazie alle reti di Theo Hernandez e Rebic, il croato mette a referto una doppietta, fondamentale per il risultato finale. L’ultima rete dell’ex Eintracht Francoforte è arrivata in extremis, al 93′. Un goal importantissimo, voluto e cercato fortemente da tutti i calciatori del Diavolo. Tanto che Samu Castillejo è stato ammonito, dal direttore di gara, per eccesso di esultanza. Per lo spagnolo si tratta del primo cartellino giallo in questa stagione.