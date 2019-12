Notizie Milan – Carbone: “Il nostro obiettivo è la Primavera 1”

MILANO – Angelo Carbone, responsabile del Settore Giovanile rossonero, è stato intervistato sulla stagione del Milan Primavera. la squadra allenata da Federico Giunti è attualmente prima in Primavera 2. Ecco le sue parole: «La Primavera è prima in classifica e le cose stanno andando bene. La nostra è una buona squadra, ma dobbiamo continuare su strada, essere in testa è molto importante. L’obiettivo della squadra è quello di tornare in Primavera 1, dopo la retrocessione dell’anno scorso. L’obiettivo della società è anche quello di contribuire alla crescita dei nostri giovani, il nostro è un lavoro che darà i suoi frutti nel tempo. La promozione è l’obiettivo primario, ma non c’e solo quello. Vogliamo veder sbocciare i nostri ragazzi e portarli avanti in un percorso calcistico».