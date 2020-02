Notizie Milan – Carbone: “Che emozione l’esordio di Gabbia”

MILANO – Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile del Milan, ha parlato dell’esordio con la maglia rossonera di Matteo Gabbia, ecco le sue parole rilasciate al quotidiano Tutto Sport.

: «Vederlo esordire è stata una grande emozione, è la testimonianza di come il duro lavoro alla fine paghi. Il merito però va condiviso con tutto il settore giovanile rossonero. Per noi è fondamentale che i ragazzi arrivino in prima squadra con delle conoscenze che possano metterli in condizione di potersi rapportare con i calciatori professionisti. Continueremo a lavorare in questo modo, sperando che a breve ci possa essere un altro esordio».

