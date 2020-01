Notizie Milan – Canovi: “Ibra ha portato nuovo entusiasmo”

MILANO – Dario Canovi, ex procuratore sportivo, è intervenuto sulle frequenze di radio Sportiva, e ha parlato del ritorno di Ibra al Milan. Ecco cosa ha detto.

: «Se parliamo di mercato allora non possiamo non citare Inter e Napoli, hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro e meritano l’oscar del mercato. Il Milan riportando Ibrahimovic in rossonero ha fatto bene, lo svedese ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente, anche se la squadra resta sotto esame. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri hanno fatto un colpo in prospettiva».