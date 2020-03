Notizie Milan – Calhanoglu, Ralf Rangnick centrale nel suo futuro

MILANO – Il futuro di Calhanoglu al Milan, con il possibile arrivo di Ralf Rangnick potrebbe essere davvero roseo. Il calciatore turco, infatti, è un pallino del teutonico che già durante la scorsa sessione estiva di mercato aveva provato a riportarlo in Bundesliga. Se mai l’allenatore tedesco dovesse diventare, davvero, la nuova guida tecnica del Diavolo, il numero dieci rossonero diventerebbe centrale nel suo progetto. Forse lo stesso calciatore, viste le premesse, spererebbe nella conferma delle indiscrezioni che vedono Rangnick come prossimo Deus Ex Machina del club meneghino. Per il momento però queste restano soli voci, in primis c’è da capire se davvero Gazidis riuscirà nel suo intento: portare l’attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, sulla panchina del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live