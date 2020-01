Notizie Milan – Calhanoglu ha preso una decisione sul suo futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Continuano ad impazzare la voci di mercato in casa Milan. Tra i giocatori al centro delle indiscrezione c’è anche Calhanoglu. Il numero dieci rossonero, nei giorni scorsi, è stato accostato alla Roma, con i giallorossi desiderosi di portarlo a Trigoria in cambio di Perotti e l’aggiunta di un conguaglio economico. Il turco, però, sembra aver preso una decisione riguardo al suo futuro. Il calciatore ha deciso di voler restare a Milano, in questa sessione di mercato. Poi, a stagione finita, deciderà se lasciare il club meneghino o meno. Niente da fare quindi per Fonseca e il suo club, oltre a diversi club della Bundesliga, Calhanoglu resta al Milan.