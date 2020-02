Notizie Milan – Calhanoglu, ecco per quanto starà fuori

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Si è fermato anche Calhanoglu, dopo i recenti infortuni di Rade Krunic e Lucas Biglia. Il Milan quindi si ritrova sempre di più con il centrocampo ridotto all’osso. Attualmente Stefano Pioli può contare solo su Bennacer, Kessie e l’esperimento Paqueta oppure dovrà adattare Bonaventura. Le condizioni del numero dieci rossonero non sono ancora chiare, dato che il club meneghino non ha ancora diramato un comunicato sul infortunio. quello che sembra certo è che il giocatore salterà il match di questa sera e anche la prossima sfida di campionato, che vedrà il Milan opposto alla Fiorentina, sabato prossimo.

