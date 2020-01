Notizie Milan – Caldara via in prestito, ma solo a determinate condizioni

MILANO – Mattia Caldara potrebbe anche lasciare il Milan. Il difensore è arrivato in rossonero, dalla Juventus, nell’estate 2018. Nella doppia operazione che ha portato a Milano Gonzalo Higuain e rimandato a Torino Leonardo Bonucci. L’ex difensore dell’Atalanta, però, non è riuscito ad incidere in rossonero, dato che a causa di due brutti infortuni ha disputato soltanto due partite con il Diavolo. Il suo futuro potrebbe però essere sempre a Bergamo, nella sua ex squadra. Il Milan potrebbe aprire al prestito, ma solo a determinate condizioni: 18 mesi, con riscatto fissato a una cifra superiore a 15 milioni. Se concretizzata, questa operazione potrebbe permettere al Milan di compiere una plusvalenza, sia sul cartellino del giocatore che sul monte ingaggi.