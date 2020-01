Notizie Milan – Caldara, convocazione possibile in Coppa Italia

MILANO – Mattia Caldara è un nuovo giocatore dell’Atalanta, o quasi. Sì, perchè manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe arrivare a breve. Sul difensore, però, iniziano a circolare delle indiscrezioni sulla prima convocazione con la squadra di Gasperini. Il calciatore potrebbe venir aggregato alla prima squadra per Fiorentina-Atalanta di mercoledì in Coppa Italia. Adesso resta da capire se il giocatore potrà essere subito impiegato o se il recupero, dopo l’infortunio al crociato, non sia ultimato. Intanto Caldara si aggregherà domani ai suoi nuovi compagni, il giorno dopo il match con l’Inter a Milano. Nel frattempo il Milan si è cautelato, dopo l’uscita dell’ex Juve, con l’arrivo di Simon Kjaer dal Siviglia. Il danese ha ultimato oggi le visite mediche e anche in questo caso si attende solo l’ufficialità.