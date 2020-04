Notizie Milan – Caladara dovrebbe restare all’Atalanta

MILANO – Mattia Caldara dovrebbe aver convinto Gasperini. Il difensore è tornato a Bergamo, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, nell’ultima sessione di mercato invernale. Prima dello stop forzato alle competizioni il calciatore era riuscito anche a ritagliarsi il suo spazio con la maglia della Dea, tornando a giocare a buoni livelli. Se non fosse scoppiata l’emergenza Coronavirus, probabilmente, la società di Percassi si sarebbe mossa per riscattare anticipatamente il cartellino del giocatore. Ovviamente il periodo di quarantena ha dilatato i tempi, ma nell’ultimo contatto telefonico tra le due società i nerazzurri ha ribadito la loro volontà di tenere in rosa per la prossima stagione Caldara. Sarà il campo poi a dire se davvero l’Atalanta prenderà a titolo definitivo o meno il difensore, sicuramente resterà un altro anno a Bergamo. Le premesse però però per il Diavolo sembrano essere buone.

