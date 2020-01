Notizie Milan – Borini: “Qui a Verona con la stessa cattiveria di sempre”

MILANO – Fabio Borini è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Oggi è stato presentato alla stampa, ecco le sue parole sulla sua avventura in rossonero.

: «Questa è una mia idea, quindi non dovreste chiedere a me. La mia disponibilità c’è e posso farlo in diversi ruoli, come al Milan. In rossonero ho giocato in sette posizioni diverse, su undici, tutte con la stessa mentalità. Le mie caratteristiche erano queste con loro e sono le stesse qui a Verona, ho sempre la stessa cattiveria. Voglio vincere ogni partita, la rete contro il Bologna è stata bella, ma ho preso la palla proprio per questo».