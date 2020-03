Notizie Milan – Borini: “Il mio periodo rossonero è stato positivo”

MILANO – Fabio Borini, ex calciatore del Milan attualmente in forza all’Hellas Verona, ha risposto alle domande dei tifosi, tra cui quelle dei tifosi del Diavolo, sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto riguardo al suo periodo in rossonero.

: «Nonostante tutto giudico le mie stagioni al Milan positive, anche se a volte alcune scelte sono state incomprensibili».

Resta quindi un po’ di amaro in bocca al calciatore per come si è conclusa la sua esperienza nel club meneghino. Borini ha indossato la storica maglia rossonera dal 2018 al 2020.

