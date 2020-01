Notizie Milan – Borini, i numeri di questa stagione rossonera

MILANO – Fabio Borini sta per salutare il Milan, il calciatore era arrivato nel 2017 dal Sunderland. Il suo futuro sarà al Genoa, la società ligure ha offerto al calciatore un contratto fino al 2022 e il suo trasferimento appare ormai imminente. Questa sua ultima stagione in rossonero non è stata esaltante, è finito ai margini del progetto tecnico del Diavolo e con l’arrivo di Stefano Pioli non ha più giocato nemmeno un minuto. Più in generale Borini ha disputato soltanto settanta minuti, realizzati in due presenze, di cui soltanto una dal primo minuto. Quando sulla panchina del Milan sedeva Giampaolo e la società meneghina affrontò l’Udinese, uscendo sconfitta per uno a zero. L’ex calciatore di Liverpool e Chelsea spera trovare continuità con i rossoblù del neo-tecnico Nicola.