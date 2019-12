Notizie Milan – Borini ha chiesto la cessione ai rossoneri

MILANO – Fabio Borini avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza rossonera. Queste sono, le ultime, indiscrezioni di mercato sul calciatore attualmente in forza al Milan. L’ex Roma e Chelsea potrebbe continuare la sua carriera al Genoa, per lui la società ligure ha pronto un contratto biennale. Con l’arrivo di Pioli, sulla panchina del Diavolo, il giocatore non è più sceso in campo e si è ritrovato ai margini del progetto tecnico del club meneghino. Anche il Crystal Palace, squadra di Premier League, sarebbe interessato a Borini, ma per il momento i rossoblù sono in pole position e con ogni probabilità riusciranno a mettere sotto contratto il calciatore.