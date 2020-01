Notizie Milan – Borini: “Fare tanti ruoli diversi non è stato positivo per me”

MILANO – Fabio Borini è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Il giocatore si è trasferito alla squadra scaligera dal Milan. L’ex Liverpool oggi è stato presentato alla stampa, ecco cosa ha detto sulla sua avventura in rossonero.

: «Prima di andare via ho parlato con Massara (ds rossonero) insieme abbiamo capito che per me giocare in tanti ruoli diversi non è stato un bene. Non è stato poi così positivo. Al Milan ci sono diverse cose che funzionano e altre no. Io ogni volta muoio sul campo, non c’è altro da aggiungere, e forse il Milan non faceva la stessa cosa».