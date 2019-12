Notizie Milan – Borini è sempre più vicino al Genoa

MILANO – Fabio Borini con il passare dei giorni è sempre più vicino al trasferimento al Genoa. La trattativa tra i rossoneri e i rossoblù è ben avviata e vicina alla conclusione. Con l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del club meneghino, l’ex calciatore di Roma e Chelsea non è mai sceso in campo, ed è finito ai margini del progetto tecnico del Milan. Il trasferimento avverrà soltanto a titolo definitivo, dato che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2020. Se l’operazione di mercato si concretizzerà Fabio Borini sarà il primo rinforzo per il Genoa del neo-tecninco Nicola. Il club ligure ha offerto al giocatore un contratto fino al 2022 e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca.