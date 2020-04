Notizie Milan – Bonan: “Il Milan del futuro dovrebbe assomigliare a Kaká”

MILANO – Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del Milan. Ecco che cosa ha detto.

: «Credo che la metafora migliore per individuare come dovrebbe essere il Milan del futuro, sia Kaká. Il brasiliano era un mix di potenza, tecnica, individualista al punto giusto. Era tagliente, aveva sempre le idee chiare in campo e sapeva anche quando giocare per i compagni e quando invece andare da solo. Ecco così dovrebbero essere i rossoneri, queste dovrebbero essere gli strumenti del prossimo Milan».

