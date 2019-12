Notizie Milan – Boban: “Pioli non rischia l’esonero, felici del suo operato”

MILANO – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è intervenuto ai microfoni di SkySport, dopo la cocente sconfitta dei rossoneri a Bergamo, per 5-0. Il dirigente del Diavolo ha risposto alla domanda sul futuro di Pioli, ecco cosa ha detto: «Il nostro tecnico non rischia, nonostante la brutta sconfitta siamo molto contenti del suo operato. Rimarrà con noi anche dopo questa brutta prestazione». Quindi le nubi, che si erano addensate sulla testa dell’allenatore del Milan dopo la sconfitta contro l’Atalanta, sono state subito diradate. Il Diavolo ricomincerà il 2020 con la stessa guida tecnica. I rossoneri però dovranno però fare tesoro dei cinque goal incassati oggi, per non riproporre più una prestazione così umiliante.