Notizie Milan – Boban, Elliott e l’incontro chiarificatore

MILANO – L’incontro tra Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, e Elliott, proprietaria dei rossoneri, sarebbe andato in scena nei giorni scorsi. Le parole del dirigente, dopo la disfatta di Bergamo, infatti non sarebbero piaciute al fondo d’investimento. Tanto che sarebbe servito un confronto tra le parti per chiarire le incomprensioni. Il croato davanti alle telecamere aveva fatto riferimento alle limitazioni del fair play finanziario e alle difficoltà che questo comporta. Elliott avrebbe precisato che la posizione di Boban al momento sarebbe ben salda, anche se le somme si tireranno tutte a fine stagione. Il Chief Football Officer del Milan, invece, ha voluto ribadire alla proprietà la necessità di una maggiore presenza di Elliott. Utile per provare a riportare la calma a Milanello.