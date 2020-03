Notizie Milan – Boban e Maldini a colloquio con la squadra

MILANO – Una vigilia peggiore di questa, forse, non era nemmeno ipotizzabile. Eppure i rossoneri arrivano a Juventus-Milan nel peggior modo possibile. Le notizie di ieri sul licenziamento di Boban hanno monopolizzato l’attenzione dei tifosi e dei media. Mettendo in secondo piano il match che andrà in scena domai sera allo Stadium. La partita contro la Vecchia Signora, però, ha un’importanza fondamentale per il continuo della stagione del Diavolo: le speranze di una qualificazione in Europa passano anche dalla conquista della Coppa Italia. Oggi Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno parlato ai calciatori, prima dell’allenamento odierno. Sicuramente i due dirigenti, per il croato si attende solo il comunicato ufficiale mentre anche per l’ex capitano sembra si vada verso la stessa direzione, avranno fatto un discorso particolare. Quasi surreale, vista la vicinanza con la semifinale contro i bianconeri.

