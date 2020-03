Notizie Milan – Boban, addio ai rossoneri. Si attende solo l’ufficialità

MILANO – Sembra ormai certo l’addio di Boban al Milan. Il rapporto tra il croato e la proprietà del club meneghino è virtualmente finito, si tratta solo di decidere quali saranno le modalità dell’addio. Si attende soltanto la nota ufficiale della società, attesa nelle prossime ore, ma è soltanto una formalità. In bilico continua ad esserci anche la posizione di Paolo Maldini, Anche il direttore tecnico rossonero dovrebbe lasciare il suo posto nell’organigramma del club. Addirittura anche lui potrebbe essere mandato via prima di giugno. Le posizioni di Massara e Pioli invece non sono in discussione nell’immediato, ma a giugno anche loro dovrebbero salutare. All’orizzonte c’è un nuovo, ennesimo, anno zero per i tifosi del Diavolo.

