Notizie Milan – Bergomi: “Per 30 milioni Piatek lo venderei subito”

MILANO – Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, si è espresso sulla possibile cessione di Krzysztof Piatek dal Milan all’Aston Villa. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Visto il rendimento di Krzysztof Piatek in questa stagione, se davvero l’Aston Villa ha offerto trenta milioni di euro, io lo venderei di corsa. E’ un’offerta incredibile visto quello che ha offerto il polacco con la maglia del Milan, dall’inizio di questa stagione». Il futuro del pistolero resta un’incognita, oltre al club inglese sulle sue tracce dovrebbe esserci anche il Siviglia. Anche l’ipotesi di una sua permanenza in rossonero non è da escludere, visto che Pioli si è espresso positivamente sull’utilizzo del tandem Piatek-Ibrahimovic, in attacco.