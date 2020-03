Notizie Milan – Bennacer, nessuna ammonizione contro il Genoa

MILANO – Una delle pochissime note liete del match di ieri pomeriggio tra Milan e Genoa, finito uno a due per i rossoblù, è stata la non ammonizione di Ismael Bennacer. Una notizia, visto che il centrocampista fino a questo punto della stagione ha rimediato ben dodici cartellini gialli. Dovendo saltare due partite per squalifica. Nonostante “il problema cartellino” l’algerino è uno dei migliori calciatori nella rosa dei rossoneri e Stefano Pioli non rinuncia mai all’ex Empoli, ameno che non debba scontare un turno di pausa per somma di ammonizioni, come contro Napoli e Hellas Verona. l curiosità legata a queste partite è che entrambe sono terminate con il risultato di 1 a 1 e tutte e due le volte il Diavolo giocava in casa, senza Bennacer.

