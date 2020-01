Notizie Milan – Bennacer ammonito, di nuovo in diffida

MILANO – Il Milan oggi vince in rimonta, in casa, contro l’Udinese di Luca Gotti per 3 a 2. Nel match di San Siro Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha rimediato una nuova ammonizione entrando in diffida.(Il prossimo impegno del Diavolo in campionato sarà contro il Brescia, orfano dell’ex Balotelli espulso nel match tra le Rondinelle e il Cagliari). Se nella partita di venerdì l’algerino collezionerà una nuova sanzione dovrà saltare l’impegno con l’Hellas Verona del 2 febbraio. Bennacer si è visto sventolare il cartellino giallo nel corso del primo tempo con i friulani, per un fallo tattico su Fofana. Per il numero quattro del Milan si tratta della nona ammonizione nel corso di questa stagione.