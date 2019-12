Notizie Milan – Barcellona e Betis hanno trovato l’accordo per Alená

MILANO – Carles Alená si trasferirà al Betis Siviglia. La squadra spagnola è riuscita a trovare l’accordo con il Barcellona, club che detiene il cartellino del giocatore. Il centrocampista era uno degli obiettivi del Milan per la prossima finestra di mercato, ma i rossoneri dovranno rivedere i loro piani. Il classe ’98 si unirà ai biancoverdi in prestito secco, come riferito dal Mundo Deportivo media catalano. Alená è considerato uno dei migliori prospetti delle furie rosse e futuro pilastro della nazionale spagnola. I rossoneri avevano pensato a lui per rinforzare la mediana e fornire un rinforzo di qualità a Stefano Pioli. Il Betis è riuscito ha sbloccare la trattativa nelle ultime ore e l’annuncio del trasferimento è atteso a breve.