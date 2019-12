Notizie Milan – Balzaretti: “Ibra lo prenderei ovunque ma non basta”

MILANO – Dopo il match perso per 5-0 dal Milan, sul campo dell’Atalanta, Federico Balzaretti, ex calciatore, è intervenuto, ai microfoni di Dazn, sulla situazione dei rossoneri. Ecco le sue parole: «Io Ibrahimovic lo prenderei anche domani, ovunque e in qualunque squadra. L’età è relativa, perchè stiamo parlando di un calciatore di personalità è un vincente, è vero che pretende tanto ma ti da tanto in cambio. Però non si può pensare che un solo giocatore riesca a cambiare il volto della squadra, anche per lo svedese. Al Milan servono più Ibrahimovic, più giocatori con quella personalità e non solo in campo, anche durante l’allenamento. Calciatori di questo tipo portano in dote anche maggiori sicurezze».