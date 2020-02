Notizie Milan – Ballottaggio al centro della difesa in vista del derby

MILANO – Il derby di Milano è alle porte, ormai mancano solo 4 giorni. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, è alle prese con i dubbi di formazione. Kjaer e Musacchio, nella mente dell’allenatore, si stanno giocando una maglia da titolare, accanto a Alessio Romagnoli. In questo momento, però, il centrale argentino sembra nettamente favorito sul compagno di reparto, nonostante la diffida che “pende sulla sua testa” e che potrebbe fargli saltare il match con il Torino. Pioli però non sembra sia intenzionato a voler fare calcoli, giocherà chi gli darà più garanzie, e questo vale non solo per il reparto arretrato, il derby contro l’Inter, per il Milan, è un appuntamento troppo importante.