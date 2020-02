Notizie Milan – Bakayoko in tribuna a San Siro per il derby

ULTME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ieri sera il derby di Milano è stato vinto dall’Inter, che si è imposta per quattro a due, in rimonta. Tra la tantissime persone presenti alla stadio, ieri San Siro era praticamente sold out, c’era anche Bakayoko. Il calciatore nella passata stagione ha indossato la maglia del Milan e probabilmente era allo stadio per sostenere i rossoneri. Niente indiscrezioni di mercato quindi, ma soltanto amore per il Diavolo. Il giocatore ha postato sul suo profilo Instagram una storia dall’interno di San Siro, con i colori sociali del Milan in evidenza.

