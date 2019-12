Notizie Milan – Baiocchini: “I rossoneri potrebbero cambiare obiettivo”

MILANO – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto, il calciatore svedese non ha ancora dato una risposta al Milan. Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha provato a fare chiarezza sulla vicenda, ecco le sue parole: «I rossoneri potrebbero virare su altri obiettivi per l’attacco. I prossimi giorni saranno caldi, per quanto riguarda la vicenda Ibrahimovic. Il Milan aspetterà ancora qualche per qualche giorno una risposta dallo svedese, al massimo fino fino alla Vigilia, e poi ritirerebbe l’offerta presentata. Prima di natale andrà in scena un incontro Mino Raiola, agente del giocatore, per fare il punto sulla situazione e decidere il da farsi. I rossoneri si aspettavano maggiore entusiasmo dall’ex Manchester United, che invece continua a tergiversare».