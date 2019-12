Notizie Milan – Aumentano le pretendenti per Piatek

MILANO – Con il ritorno di Ibrahimovic al Milan, gli spazi per Krzysztof Piatek in rossonero potrebbero drasticamente diminuire. Il Diavolo starebbe pensando alla sua cessione, in vista della prossima finestra di mercato. Nonostante una stagione con più ombre che luci, sulle tracce del polacco ci sarebbero diversi club, italiani e non. Ci sta pensando il Bologna di Sinisa Mihajlovic, alla ricerca di un centravanti. Così come la Fiorentina, i viola sono alla ricerca dei goal salvezza e il pistolero potrebbe essere la medicina giusta per l’attacco del neo-tecnico Iachini. L’ultima squadra che si è unita alla corsa per Piatek è il Lipsia. La squadra della Red Bull starebbe trattando la cessione di Timo Werner al Chelsea e vorrebbe cautelarsi con l’arrivo dell’ex Genoa. I tedeschi, se riuscissero ad assicurarsi le prestazioni del numero 9 rossonero, potrebbero comporre una coppia davvero particolare, Schick e Piatek: i due delle più grandi delusioni dell’attuale, e della scorsa, Serie A.