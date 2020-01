Notizie Milan – Aumentano le pretendenti per Borini

MILANO – Il futuro di Fabio Borini sarà lontano dal Milan, ma on è ancora chiara la sua nuova destinazione. Infatti, sono diverse le squadre di Serie A interessate al calciatore. Tra queste la più accreditata, almeno fino a ieri, sembrava il Genoa. I rossoblù però sembrano aver messo in stand-by l’operazione, concentrandosi prima su altre operazioni. In questa situazione si sono inserite la Sampdoria e il Torino. L’interesse, dei granata, è stato riportato oggi dal quotidiano Tuttosport, che ha rilanciato l’intenzione, da parte della squadra di Mazzarri, di rinforzarsi a centrocampo durante la sessione invernale di calciomercato. Mentre invece i blucerchiati sono alla ricerca di una punta, in grado di aiutare la Samp nella corsa salvezza.