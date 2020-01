Notizie Milan – Aumenta la concorrenza per Todibo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – C’è un nuovo ostacolo per arrivare a Todibo del Barcellona. Il Milan dovrà fare i conti,anche, con un’altra pretendente dopo lo Schalcke 04. Si tratta del Monaco, la squadra francese, che ha da poco annunciato il nuovo tecnico Roberto Moreno, che vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo con il centrale ex Tolosa. Questa dovrebbe essere una richiesta ben precisa dell’ex allenatore della Spagna e il Milan, vista la situazione, avrebbe già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi profili. Todibo attualmente non ha ancora dato una risposta alla dirigenza rossonera e questo comportamento non sarebbe piaciuto, nonostante Massara, direttore sportivo del Diavolo, sia andato direttamente a Barcellona lo scorso weekend per parlare con il calciatore.