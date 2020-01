Notizie Milan – Atletico Madrid: da Piatek a Milik, si cerca una nuova punta

MILANO – L’Atletico Madrid continua a cercare una punta in vista del mercato di gennaio. Il nome in cime alla lista resta quello di Cavani, ma il PSG lo ha tolto dal mercato. Poi i colchoneros hanno pensato a Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ma adesso sembrano aver messo nei radar Milik, punta polacca del Napoli. I partenopei per ora però fanno muro, dato che vorrebbero proporre il rinnovo al proprio attaccante, con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Se tra la parti non si dovesse arrivare ad un accordo, allora gli Azzurri potrebbero anche prendere in considerazione un’offerta della squadra di Simeone. Su Milik però c’è anche l’interesse di diverse squadre inglesi.