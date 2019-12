Notizie Milan – Atalanta, Zapata non recupera in vista dei rossoneri

MILANO – Zapata anche oggi ha svolto allenamento differenziato, il colombiano non ci sarà nel prossimo match di campionato tra Atalanta e Milan. L’attaccante di Gasperini si è infortunato in nazionale, durante un’amichevole contro il Cile e dal 12 di ottobre non è più tornato in campo o ad allenarsi con il resto della squadra Orobica. I nerazzurri puntano a riavere l’attaccante per l’ultima del girone di andata, contro il Parma, operazione però complessa visto che non arrivano segnali incoraggianti. Nonostante il colombiano abbia passato le ultime due settimane in Spagna, dal suo fisioterapista di fiducia. Gasperini recupera però, in vista del Milan, Ilicic e Gomez.