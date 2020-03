Notizie Milan – Antonini: “La conferma di Pioli è la soluzione migliore”

MILANO – Luca Antonini, ex terzino del Milan, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole sulla situazione legata al prossimo allenatore del Diavolo, rilasciate allo giornalista sportivo e storico tifosi rossonero.

: «Nella mia carriera ho avuto anche la fortuna di essere allenato da Pioli. Lo conosco e so come lavora, basta vedere che lavoro ha fatto al Milan. Io gli darei la possibilità di dare continuità a questo progetto, conosce l’ambiente, il calcio della Serie A e anche Ibra sembra essere dalla sua parte. Non è poco. Se la società decidesse di continuare con lui farebbe la scelta migliore, se invece decidesse di optare per un cambio in panchina, allora, vuol dire che avrà fatto i suoi ragionamenti. Magari per il club questa è la cosa da fare».

