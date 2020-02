Notizie Milan – Ante Rebic, media goal impressionante!

MILANO – Una media goal impressionante quella di Ante Rebic, con maglia del Milan. L’attaccante croato ieri, nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, ha segnato il suo quinto goal, in cinque partite. Il calciatore, fino a questo punto della stagione, ha realizzato una rete ogni 86 minuti e non sembra volersi più fermare. L’ex Eintracht Francoforte sembra rinato, rispetto alla prima parte di stagione, e lo stesso Pioli ha ammesso davanti alle telecamere che il giocatore è tornato dalle vacanze natalizie con un’altra testa. Infatti, i numeri testimoniano un inizio di 2020 da applausi, per Rebic. dato che tutti i suoi goal con il Diavolo sono arrivati con il nuovo anno.

