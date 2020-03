Notizie Milan – Ante Rebic all’inseguimento di Igor Budan

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Manca un solo goal ad Ante Rebic per raggiungere il record di Igor Budan. L’attaccante del Milan è andato a segno, consecutivamente, nelle ultime tre partite di campionato con la maglia rossonera. L’ultimo a riuscirci Fu proprio l’ex attaccante del Parma, che nel 2006 segno 4 reti in 4 partite, con i Ducali. Un altra particolarità che accomuna i due è la nazionalità: sono entrambi croati. Oltre al fatto che tutte di mestiere fanno, o hanno fatto, l’attaccante. Budan ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2013, oggi ricopre il ruolo di direttore sportivo dello Spezia.

