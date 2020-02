Notizie Milan – Andrea Conti non ci sarà contro il Torino

MILANO – Andrea Conti non ci sarà contro il Torino, nel prossimo turno di campionato. Il calciatore del Milan è stato fermato dal Giudice Sportivo, dopo che nel derby di domenica sera ha rimediato un nuovo cartellino giallo, al 79′ per un fallo su Eriksen. L’ex Atalanta era diffidato e dopo l’ammonizione, contro l’Inter dovrà stare fermo un turno. Spazio a Calabria quindi, oppure Pioli potrebbe lanciare Saelemaekers, arrivato a Milanello durante la sessione invernale di mercato. Il belga ha già fatto il suo esordio in rossonero, contro l’Hellas Verona, quando ha rilevato proprio Davide Calabria al 77′, andando ad occupare il ruolo di terzino destro.

