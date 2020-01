Notizie Milan – Ancora vivo l’interesse per Ghiglione

MILANO – Il mercato del Milan è in continua evoluzione, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi che è stato accostato nuovamente ai rossoneri è quello di Ghiglione del Genoa. Il terzino rossoblù è uno dei nomi vagliati per il dopo Ricardo Rodriguez, lo svizzero sembra prossimo all’addio e diverse squadre sono interessate ad assicurarsi le sue prestazioni. La dirigenza del Diavolo continua a monitorare l’esterno ventiduenne, che sta disputando una buona stagione con il Grifone, l’interesse del Milan per il giocatore risale a quest’estate e i rossoneri potrebbero sfruttare anche il passaggio di Borini tra le fila delle squadra di Nicola. Tutto ovviamente dipenderà dalla partenza di Rodriguez però, attualmente, le offerte arrivate per l’elvetico non hanno sono andate incontro alle esigenze del club meneghino.