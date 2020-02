Notizie Milan – Ancora nessuna proposta per il rinnovo di Bonaventura

MILANO – Il suo futuro di Giacomo Bonaventura, con la maglia del Milan, è sempre avvolto dall’incertezza. Il calciatore ha il contratto in scadenza quest’estate con i rossoneri, ma dal club meneghino, per il momento, non è stata avanzata ancora nessuna proposta. L’ex Atalanta preferirebbe restare dov’è, anche in virtù dei discorsi fatti con la dirigenza nel periodo dell’infortunio, ma il silenzio della società inizia a pesare. Il calciatore è tornato in campo soltanto ad ottobre, dopo il lungo stop che ha condizionato la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Nonostante tutto Bonaventura è riuscito a dare il suo apporto al Milan con 3 reti in 17 presenze, durante questo campionato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live