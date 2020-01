Notizie Milan – Ancora nessuna offerta per Piatek, ma occhio ai Red Devils

MILANO – Il futuro di Krzysztof Piatek in rossonero è ancora tutto da decidere. Il Milan aspetta l’offerta giusta, quelle arrivate fino ad ora non hanno soddisfatto le richieste del Diavolo e non è esclusa una permanenza del calciatore a Milanello. Occhio però al Manchester United. I Red Devils devono fare i conti con l’infortunio di Rashford, uno stop che priva l’attacco, già scarno, della squadra inglese di un’ importante pedina. Il polacco potrebbe finire all’ Old Trafford, solo se la proposta che arriverà a Casa Milan sia in grado di soddisfare i rossoneri. La dirigenza valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro e il Manchester United è soltanto l’ultimo club che si a interessato a Piatek, in ordine di tempo.