Notizie Milan – Ancora ferma la trattativa per Todibo

MILANO – La trattativa per portare Todibo a Milano continua, anche se attualmente i rossoneri e il Barcellona non sembrano trovare un accordo. I blaugrana sono disposti a cedere il giocatore, soltanto con il diritto di recompra. Opzione non gradita al Milan che vorrebbe prendere il francese in prestito con diritto o obbligo di riscatto, in base alle presenze. Le due società continuano a parlarne, cercando di trovare una soluzione, mentre il calciatore sembrerebbe aver già deciso: vuole lasciare i catalani per andare a giocare con continuità. Quello che è certo è che il Diavolo dovrebbe aver individuato, tra i tanti profili, quello più funzionale per il reparto arretrato di Pioli, attualmente Todibo è il nome preferito per la difesa.