Notizie Milan – Anche una squadra spagnola pensa a Piatek

MILANO – Il futuro di Krzysztof Piatek continua a restare un’incognita. Il calciatore potrebbe salutare la compagine rossonera durante la sessione invernale di mercato. Su lui c’è l’interesse di diverse squadre, a queste va aggiunto anche il Siviglia. Come riporta Estadio Deportivo, il club spagnolo starebbe seguendo l’evoluzione della parabola del polacco al Milan, in vista di un possibile acquisto. Complice anche la cessione di Dabbur, ex Salisburgo, al Hoffenheim per per 12 milioni di euro. La dirigenza del Diavolo dovrà fare una scelta: puntare sul pistolero, anche in coppi con Ibra, oppure cedere l’ex Genoa (soltanto a titolo definitivo) per reinvestire la somma incassata nel mercato.