Notizie Milan – Anche per Mariano Diaz il problema è l’ingaggio

MILANO – Mariano Diaz, attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid, è uno degli obiettivo per l’attacco del Milan. I rossoneri ci stanno pensando, per la prossima sessione di mercato invernale, ma l’ex Lione ha un ingaggio troppo alto per i parametri del club meneghino. La punta ha un contratto con la squadra di Florentino Perez fino al 2023 e con i Blancos guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione. Dopo i problemi con il ritorno di Ibra a Milanello e quelli con l’ingaggio di Mandzukic, il diavolo sembra trovare problemi identici anche con mariano Diaz. La questione attaccante per la dirigenza rossonera si sta complicando con il passare dei giorni.