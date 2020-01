Notizie Milan – Anche la Sampdoria pensa a Fabio Borini

MILANO – Sembrava tutto praticamente fatto, Fabio Borini era a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Genoa. Oggi però arrivano notizie che allontanano il calciatore dai rossoblù. Infatti anche l’altra squadra di Genova, la Sampdoria, sta pensando al jolly del Milan per la finestra di riparazione invernale. Oltre ai due club di Serie A, anche un squadra di Premier League è interessata all’ex attaccante del Liverpool. Si tratta del Crystal Palace, ma sembra che la priorità di Borini sia quella di rimanere in Italia. Visti, però, i precedenti non si può dare nulla di scontato, l’affare Borini sembra prossimo alla conclusione, ma non si può dare, ancora, una favorita rispetto a un’ altra.